Kırklareli'nden kısa kısa

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Erdal Ceyhan, İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı'nda incelemede bulundu.

Ziyaretçi merkezini gezen Ceyhan, ardından orman sahasında yapılan yatırımları inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Ceyhan, İğneada Longoz Ormanlarının görülmeye değer olduğunu belirtti.

Arıcılık kursu başladı

Babaeski Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde arıcılık kursu açıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kursa 12 kişinin katıldığı belirtildi.

Kursun 27 gün süreceği ifade edilen açıklamada, kursta kendi başına arılı kovan hazırlama, koloni bakımı, besleme, ekipmanlarının bakım ve onarım işlemleri, hastalık ve zararlıları ile mücadele edebilmeleri gibi bilgilerin verileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran