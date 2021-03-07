Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

07.03.2021 11:47 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:50
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, okulları denetledi.

Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, okulları denetledi.

Erdem, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde okullarda alınan tedbir ve uygulamaları kontrol etti.

Okul idarecilerinden tedbirler hakkında bilgi alan Erdem, maske, mesafe ve temizlik kurallarına öğretmen ve öğrencilerin daha çok dikkat etmesi uyarısında bulundu.

Şehitler için mevlit okutuldu

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Lüleburgaz Şubesi tarafından şehitler için mevlit okutuldu.

Ülkü Ocakları binasında düzenlenen programa Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Hasan Kaan Derya ve yöneticiler katıldı.

Yasin-i Şerif okunan programda daha sonra başta Bitlis'te şehit olan 11 asker ve tüm şehitler için dua edildi.

Atatürk büstü yenilendi

Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde Cumhuriyet İlk ve Ortaokulunun Atatürk büstü yenilendi.

Ahmetbey Belediyesinin destekleriyle heykeltraş Emel Benzet tarafından yenilenen Atatürk büstünün montajı, belediye ekipleri tarafından yapıldı.

Büstün çevresinde de bakım yapıldı. Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, heykeltraş Benzet ile belediye çalışanlarına teşekkür etti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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