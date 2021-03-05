Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce "Dinamik Denetim Süreci" uygulaması kapsamında denetimlere katıldı.

Kaymakam Yüce, İlçe Emniyet Müdürü Osman Ünal ve kurum amirlerinin katıldığı denetimde lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane ve kıraathane gibi işletmelerde denetlemelerde bulunuldu.

Bazı işletmelerdeki müşteriler ile sohbet eden Yüce, tedbirlere uyulması çağrısı yaptı.

Kaymakam Yüce, denetimlerde işletmelerde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenleme yapılıp yapılmadığını kontrol ederek işyeri sahiplerine yeni kontrollü normalleşme süreci hakkında bilgiler verdi.

Belediye Başkanı Nalbant'a ziyaret

AK Parti Lüleburgaz İlçe Gençlik Kolları teşkilatı Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa Nalbant'ı ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete Gençlik Kolları Başkanı Abdussamed Kayalı ve gençlik kolları üyeleri katıldı.

Kayalı, ziyarette CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Nalbant'ı tebrik etti.

AK Parti'nin büyük bir aile olduğunu ifade eden Kayalı, aile bireylerinin her geçen günlerde arttığını belirtti.

Nalbant da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Düşük fiyatlı ekmek kampanyası

Lüleburgaz ilçesinde ihtiyaç sahipleri için düşük fiyatlı ekmek kampanyası başlatıldı.

Gündoğu Mahallesi'nde bir işyeri kiralayan fırıncı Celal Özgül, kentteki 22 fırıncının da desteğiyle ekmeği 75 kuruştan satmaya başladı.

Salgın sürecinde ihtiyaç sahiplerinin ucuz ekmeğe ulaşması için hayata geçirilen kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Özgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın sürecinde herkesin ihtiyaç sahiplerini gözetmesi gerektiğini belirtti.

İhtiyaç sahibi herkesin rahatça alabilmesi için ekmeği ucuza verdiklerini ifade eden Özgül, "Durumu olmayan kişiler için askıda ekmeğimiz mevcut, buranın kirası ve çalışanın masrafını karşılama adına da ekmeği 75 kuruştan satıyoruz. Pandemi sürecinde geçinemeyen, maddi durumu olmayan vatandaşlara yardımcı olmak adına böyle bir çalışma yaptık. Kampanyaya bir ay devam etmek istiyoruz ama bu süre uzayabilir, vatandaşın da ucuz ekmeğe ilgisi iyi." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen