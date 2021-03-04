Kırklareli'nden kısa kısa

Demirköy Kaymakamı Mehmet Fatih Kılıç esnafları ziyaret etti.

Kılıç Kovid-19 ile mücadelede yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla işletmelerini yeniden açan esnafları ziyaret ederek hayırlı kazançlar temennisinde bulundu.

Salgın sürecinin devam ettiğini ifade eden Kılıç herkesin kurallara en üst seviyede uymaya devam etmesi gerektiğini belirtti.

Yeni açılan işletmelerin de gerekli tedbirleri aynı özveriyle uygulaması uyarısında bulunan Kılıç vatandaşların da istek ve sıkıntılarını dinledi.

Kan bağışı kampanyası düzenlenecek

Türk Kızılay'ı tarafından Kırklareli'nde kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

Edirne Kan Merkezi Müdür Vekili Dede Memet yaptığı yazılı açıklamada, kan bağışı kampanyalarına önem verdiklerini belirtti.

Kovid-19 sürecinde kan stoklarının azaldığını aktaran Memet stokları arttırmak, bölgede kan ihtiyacını karşılamak amacıyla kampanyalar düzenlediklerini kaydetti.

Kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu bildiren Memet açıklamasında şunları kaydetti:

"Kırklareli Valiliği'nin destekleri ile 8 Mart, 13-14 Mart ve 22-23 Mart tarihlerinde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda kan bağışlarını kabul edeceğiz. Hem tırımız hem de çadırımızda bağışları 10.30 ile 18.30 saatlerinde faaliyet göstereceğiz. Vatandaşlarımızı da kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz."

Su sondaj çalışmaları

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay içme suyu sondaj çalışmalarını inceledi.

Talay gazetecilere yaptığı açıklamada ilçede sondaj çalışmalarının sonuç verdiğini belirtti.

Üç yeni sondaj ile suya ulaştıklarını aktaran Talay, açılan iki kuyunun 12 litre/saniye bir kuyunun ise 8 litre/saniye su sağladığını kaydetti.

Yıl içinde içme suyu isale hatları ve depo inşaatlarını başlatacaklarını söyleyen Talay suyun vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop