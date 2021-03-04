Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ı makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ı makamında kabul etti.

Ziyarette Murat, üniversite çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bilgin'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KTSO Başkanı Ilık'tan ziyaret

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne atanan Nihat Kınık'ı ziyaret etti.

Ilık, görevine atanan Kınık'ı tebrik etti.

Kırklareli'nde istihdamın artırılarak ekonominin canlanması için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Ilık, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran