Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

03.03.2021 09:39 | Son Güncelleme: 03.03.2021 09:39
Kırklareli'nden kısa kısa

CHP Demirköy İlçe Başkanı Mehmet Şenay ile yönetim kurulu üyeleri, Demirköy Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

CHP Demirköy İlçe Başkanı Mehmet Şenay ile yönetim kurulu üyeleri, Demirköy Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Şenay ziyarette, hastanenin başhekimi Muhammed Öztürk ile sağlık çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi.

Özellikle Kovid-19 sürecinde tüm sağlık çalışanlarının canla başla çalıştığını ifade eden Şenay, özverili çalışmalarından dolayı sağlık camiası çalışanlarını tebrik etti.

Öztürk de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Daha sonra Şenay, sağlık çalışanlarına tatlı ikram etti.

Vergi Haftası

CHP Demirköy İlçe Başkanı Mehmet Şenay ile yönetim kurulu üyeleri, Vergi Haftası dolayısıyla Demirköy Mal Müdürü Elif Düzcan'ı ziyaret etti.

Şenay, Vergi Haftası'nın kutlu olması temennisinde bulundu.

Vergi bilincinin çok önemli olduğunu belirten Şenay, Türkiye'de vatandaşların vergi ödeme konusunda hassasiyet gösterdiğini dile getirdi.

Düzcan da "Ülke olarak kalkınmamız, kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza en hızlı şekilde ulaşması ve her alanda gelişmemiz vergilerin sağlıklı şekilde toplanmasına bağlıdır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihat Evren

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