Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, İŞKUR İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu'nu ziyaret etti.

Cerit, İŞKUR yeni hizmet binasını gezerek hayırlısı olsun dileklerini iletti.

Babalıoğullu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, vatandaşlara sundukları hizmet kalitesinin artırmak için çalıştıklarını ifade etti.

Öğrencilere çevrim içi ekoturizm eğitimi verildi

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi tarafından öğrencilerin biyolojik zenginliğe olan farkındalıklarının artması amacıyla çevrim içi ekoturizm eğitimi verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, eğitimlerin düzenlenmesinde emeği geçen Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi yetkililerine teşekkür etti.

Bu tür eğitimlerin önemli olduğunu ifade eden Kalkan, salgın öncesinde okullarda gerçekleştirilen eğitimlerin uzaktan eğitim yoluyla devam ettiğini belirtti.

Hububat ekili alanlarda hastalık ve zararlı kontrolleri yapıldı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hububat ekili alanlarda hastalık ve zararlı kontrolleri gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kontrollerde erken ekim ve çeşit seçimine bağlı olarak soğuk zararı tespit edildiği belirtildi.

Kentte yağışlar ve hava sıcaklıklarının artması nedeniyle çimlenme ve bitki gelişiminin Aralık ve Ocak ayları boyunca devam ettiği ifade eden açıklamada, "Bu yüksek sıcaklık değerleri özellikle vernalizasyon (soğuklama) ihtiyacı düşük olan yazlık ve alternatif tabiatlı çeşitlerin ocak ayı içerisinde sapa kalkma dönemine girmesine neden olmuştur. Çiftçilerimize bölgemize uygun çeşitlerin seçilmesi ve erken ekimlerden kaçınmaları tavsiye edilmektedir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran