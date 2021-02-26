Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (KTSO) Soner Ilık, Kırklareli Üniversitesi akademik personelini kabul etti.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (KTSO) Soner Ilık, Kırklareli Üniversitesi akademik personelini kabul etti.

Ilık, KLÜ Gıda ihtisas Programı çalışmaları kapsamında, Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Başkanı Öğretim Görevlisi Çiğdem Ovacı Beji, Teknokent Genel Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. Selin Özder, Gıda İhtisaslaşma Koordinatörlüğü personeli Onur Şendir ile TÜBİTAK Temsilcisi Uzman Araştırmacı Seda Celep ile görüşmelerde bulundu.

Gıda İhtisas Programı çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Ilık, yapılan her çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

"Kırkgençler Emin Ellerde Projesi" iş birliği protokolü imzalandı

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ile Kırklareli Belediyesi tarafından "Kırkgençler Emin Ellerde Projesi" iş birliği protokolü imzalandı.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, proje ile dezavantajlı sosyal ortamlarda yetişen gençlere, toplumsal gelişimlerine katkı sağlanması, mesleki eğitim ve beceri alanlarında destek olunmasının amaçlandığını söyledi.

Bu tür sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini ifade eden Kesimoğlu, proje çalışmalarının en kısa sürede başlayacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran