Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

25.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:54
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce bazı işletmeler denetlendi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce bazı işletmeler denetlendi.

Ekipler ilk olarak kentteki fırınları denetleyerek hijyen ve gramajlarını kontrol etti.

Ardından yem işletmelerini denetleyen ekipler, herhangi gibi bir olumsuzlukla karşılaşmadı.

Besiciler bilgilendirildi

Vize Tarım ve Orman Müdürlüğünce besiciler süt sağımı konusunda bilgilendirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu ile personeli Evrencik köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Yunus Eşiyok'un işletmesindeki sabah sağım programına, katılarak bilgilendirmede bulundu.

Gürsu, haftanın belirli günleri personeli ile işletmeleri ziyaret ederek, besicilerin bilgilendirildiklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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