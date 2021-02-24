Kırklareli'nden kısa kısa

Demirköy ilçesinde sokak temizliği çalışmaları devam ediyor.

Demirköy ilçesinde sokak temizliği çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Recep Gün, sağlıklı ve temiz bir çevre için başlatılan temizlik çalışmalarının sürdürüldüğü bildirdi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde hummalı çalışmalar yürüttüğünü aktaran Gün, cadde ve sokaklar, yağmursuyu olukları ile mazgalların temizlendiğini kaydetti.

Gün, daha güzel bir Demirköy için çalıştıklarını söyledi.

Vize'de ağaç budama çalışmaları sürüyor

Vize Belediyesi ağaç budama çalışmalarına başladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, cadde, sokak ve parklarda budama faaliyetlerini yürütüyor.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı açıklamada, ekiplerin çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü belirtti.

Ağaçlandırma çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Özalp, ağaçların sağlıklı bir şekilde yetişmeleri amacıyla budama faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop