Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Bulgaristan Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis'i makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gerenli, belediye çalışmaları hakkında Azis'e bilgi verdi.

Ardından Gerenli ile Azis görüş alışverişinde bulundu.

Vergi Haftası

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Vergi Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık mesajında, verginin, ülkelerin büyüyüp gelişmesine doğrudan etki eden en önemli gelir kaynağı olduğunu belirtti.

Kamu hizmetlerinin vatandaşa daha etkin şekilde ulaşması ve gelecek nesillerin daha müreffeh bir ortamda yaşamasının ödenen vergiler ile sağlandığını ifade eden Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"Kamu hizmetlerinin, seri ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli olan finansman kaynağının sağlanmasında vergi gelirleri çok büyük önem taşımaktadır. Vatandaşlarımız kazandıklarının bir kısmını vergi olarak devlete ödemelidir. Bu ödemeler sayesinde vatandaşlarımıza yapılan hizmetler de artacaktır. Devletimizin en büyük gelir kaynaklarından olan vergi, kalkınmanın temelini oluşturmaktadır. Herkes, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi ödemek bir vatandaşlık görevidir. Ödemiş olduğumuz vergiler sonuçta hizmet olarak bizlere geri dönmektedir. Çocuklarımıza daha iyi bir eğitim, daha güvenli bir gelecek bırakmak istiyorsak vergilerimizi tam ve zamanında ödeme gayreti içerisinde olmalıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran