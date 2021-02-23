Kırklareli'nden kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kırklareli'nden kısa kısa

23.02.2021 13:19 | Son Güncelleme: 23.02.2021 13:19
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Bulgaristan Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis'i makamında kabul etti.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Bulgaristan Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis'i makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gerenli, belediye çalışmaları hakkında Azis'e bilgi verdi.

Ardından Gerenli ile Azis görüş alışverişinde bulundu.

Vergi Haftası

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Vergi Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık mesajında, verginin, ülkelerin büyüyüp gelişmesine doğrudan etki eden en önemli gelir kaynağı olduğunu belirtti.

Kamu hizmetlerinin vatandaşa daha etkin şekilde ulaşması ve gelecek nesillerin daha müreffeh bir ortamda yaşamasının ödenen vergiler ile sağlandığını ifade eden Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"Kamu hizmetlerinin, seri ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli olan finansman kaynağının sağlanmasında vergi gelirleri çok büyük önem taşımaktadır. Vatandaşlarımız kazandıklarının bir kısmını vergi olarak devlete ödemelidir. Bu ödemeler sayesinde vatandaşlarımıza yapılan hizmetler de artacaktır. Devletimizin en büyük gelir kaynaklarından olan vergi, kalkınmanın temelini oluşturmaktadır. Herkes, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi ödemek bir vatandaşlık görevidir. Ödemiş olduğumuz vergiler sonuçta hizmet olarak bizlere geri dönmektedir. Çocuklarımıza daha iyi bir eğitim, daha güvenli bir gelecek bırakmak istiyorsak vergilerimizi tam ve zamanında ödeme gayreti içerisinde olmalıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Devlet Bahçeli
Magazin Zeki Müren İrem Derici Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Umut Bulut Osman Özköylü Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Mart İzmir Göztepe Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 13:22:38. #1.15#
title