Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Pınarhisar ilçesinde yapımı devam eden Toplum Sağlığı Merkezinde incelemede bulundu.

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Pınarhisar ilçesinde yapımı devam eden Toplum Sağlığı Merkezinde incelemede bulundu.

Cerit, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay ile merkez inşaatındaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Sağlık alanındaki yatırımların devam ettiğini dile getiren Cerit, vatandaşlara kaliteli hizmet sunmak için çalıştıklarını belirtti.

"Hoş Geldin Bebek Projesi"

Pınarhisar Belediyesince "Hoş Geldin Bebek" Projesi yürütülüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, proje kapsamında yeni doğan bebeklerin ailelerinin ziyaret edildiğini belirtti.

Ailelere hediye verildiğini ifade eden Talay, mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir gelecek temenni ettiklerini kaydetti.

Talay, "Ailesine, milletine, insanlığa hayırlı birer evlat olmaları temennisiyle anne ve babaları tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop