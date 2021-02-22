Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

22.02.2021 10:25 | Son Güncelleme: 22.02.2021 10:28
Kırklareli'nden kısa kısa

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Vize Meslek Lisesi şantiye sahasında incelemede bulundu.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Vize Meslek Lisesi şantiye sahasında incelemede bulundu.

Minsolmaz, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak şantiye alanını gezdi.

Eğitim yatırımlarına önem verdiklerini ifade eden Minsolmaz, gençlerin modern, teknik eğitimlerini daha rahat ve konforlu bir şekilde eğitim alabilmeleri için çalıştıklarını söyledi.

Gençlerin yarınların teminatı olduğunu aktaran Minsolmaz, gençlere yönelik yapılan yatırımların ülke geleceğini de olumlu etkileyeceğini kaydetti.

KTSO'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediyesi

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere klavyeli tablet desteği verildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan "Küçük Parmaklar" tablet dağıtım kampanyası kapsamında, KTSO tarafından temin edilen tabletler için teslim töreni düzenlendi.

Törende, tabletler Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, Demirköy Milli Eğitim Müdürü Oğuz Ak, Kofçaz Milli Eğitim Müdürü Zafer Topuz ile Pınarhisar Milli Eğitim Müdürü Alpay Arı'ya teslim edildi.

KTSO Başkanı Soner Ilık, eğitime ve insana yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olarak gördüklerini söyledi.

Oda tarafından her yıl yapılan eğitim yarımlarının salgın sürecinde tablete dönüştürdüklerini ifade eden Ilık, "Geleceğimizi yönlendirecek ülkemizi ve milletimizi her daim ileri taşıyacak ihtiyaç sahibi tüm öğrencilerimize desteklerimiz devam edecek. Geleceğimize imza atacak gençlerimizin tabletlerini iyi günlerde kullanmalarını temenni ediyor, eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar diliyor, kıymetli müdürlerimize misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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