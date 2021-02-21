Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

21.02.2021 13:35 | Son Güncelleme: 21.02.2021 13:38
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nde 58 köy ve 15 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

Kırklareli'nde 58 köy ve 15 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezi, Babaeski ve Kofçaz ilçelerine bağlı bazı köy ve mahallelere 22 Şubat Pazartesi günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler, 12.00-15.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

"Tokalaşmayın" çağrısı

Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Kovid-19 tedbirleri kapsamında "tokalaşmayın" çağrısı yaptı.

Cerit, yaptığı yazılı açıklamada, salgın tehlikesinin devam ettiğini belirtti.

Kovid-19'un temas ile çok rahat bulaşabildiğini bildiren Cerit, salgın bitene kadar tokalaşma yapılmamasını istedi.

Cerit, herkesin tedbirlere en iyi şekilde uyması ve uygulaması gerektiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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