Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

20.02.2021 14:15 | Son Güncelleme: 20.02.2021 14:18
Kırklareli'nden kısa kısa

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü ziyaret etti.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü ziyaret etti.

Şahin, görevine yeniden atanan Şengörür'ü tebrik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şengörür, üniversite olarak yaptıkları çalışmalar hakkında Şahin'e bilgi verdi.

Kent konseyinden tekerlekli sandalye bağışı

Kırklareli Kent Konseyi, ihtiyaç sahibi bir engelliye tekerlekli sandalye bağışında bulundu.

Kent Konseyi Başkanı Ali Çakır, yaptığı yazılı açıklamada, ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam ettiklerini belirterek, bu konuda kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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