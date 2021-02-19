Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, başarılı sporcularla bir araya geldi.

Kesimoğlu, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığınca 9-10 Yaş Türkiye Serisi Tenis Turnuvası'na katılan sporcuları kabul etti.

Sporu hayatlarının bir parçası haline getiren gençlere teşekkür eden Kesimoğlu, Kırklareli'nin adının spor ile duyurulduğunu ifade etti.

Spora ve sporcuya önem verdiklerini belirten Kesimoğlu, "Sevgili çocuklar, gelecekte başarılı olmak için sizlere üç öğüdüm var. İyi derecede yabancı bir dil öğrenin. Dört yıllık bir üniversite okuyun ve bizlere Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ne sonuna kadar sahip çıkın." dedi.

Kent Konseyi yerel tohum toplantısı düzenledi

Kırklareli Kent Konseyi ve Slow Food Trakya tarafından yürütülen yerel tohum takas faaliyetlerinin planlaması için kadın üreticilerle toplantı gerçekleştirildi.

Kırklareli Kent Konseyi ve Slow Food Trakya adına Başkan Ali Çakır başkanlığında düzenlenen toplantıda görüş alışverişinde bulunuldu.

Yerel tohum takas faaliyetlerine önem verdiklerini ifade eden Çakır, en kısa zamanda bir organizasyon düzenleyeceklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran