Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Bülent Şengörür'ün TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret ettiği bildirildi.

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Bülent Şengörür'ün TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret ettiği bildirildi.

KLÜ'den yapılan açıklamada, ziyarette Şengörür'ün, Meclis Başkanı Şentop'a çalışmaları hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Açıklamada, Şengörür'ün yeniden rektörlük görevine atandığı için duyduğu memnuniyeti dile getirdiği kaydedildi.

Tıbbi ve aromatik bitkiler kursu

Vize ilçesinde üreticilere yönelik tıbbi ve aromatik bitkiler kursu açıldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezince düzenlenen kursa 15 kişi katıldı.

Yaklaşık 60 saat süren kursu başarıyla tamamlayan üreticilere belgeleri verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran