Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

18.02.2021 09:39 | Son Güncelleme: 18.02.2021 09:42
Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar ilçesinde kıyafet kumbarası oluşturuldu.

Pınarhisar ilçesinde kıyafet kumbarası oluşturuldu.

Pınarhisar Belediyesince, ilçenin farklı noktalarına konulan kumbaralarda toplanan kıyafetler, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay gazetecilere yaptığı açıklamada vatandaşların fazla kıyafetlerini çöp yerine kıyafet kumbarasına atmasını istediklerini söyledi.

Kumbarada toplanan kıyafetlerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacağını ifade eden Talay, "Sizin fazlanız başkasının ihtiyacı olabilir' sloganıyla çıktığımız bu yolda, hem israfı önlüyoruz hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Bu projemize ikinci el kıyafet, tekstil ve ayakkabı gibi giyim eşyalarının geri kazanımı için kumbaralardan toplanan kıyafetlerin, kullanılabilir olanları yıkama, temizliği yapıldıktan sonra belediyemizin sosyal hizmetler aracı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. diye konuştu."

Kıyafet yardımı

Demirköy ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara kıyafet yardımı kampanyası başlatıldı.

Demirköy Belediyesi ile Pınarhisar Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen kampanya ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım yapılacak.

Belediye Başkanı Recep Gün, ihtiyaç sahiplerine gönül sıcaklığı ile saracak muhtelif giyim yardımları yapılacağını söyledi.

Gönül belediyeciliğinin örneğini sergilediklerini ifade eden Gün, ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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