Kırklareli'nden kısa kısa

Vize ilçesinde sokak hayvanlarına mama takviyesi yapıldı.

Vize Belediyesi ekipleri, kar yağışının etkili olmasıyla mama bulmakta zorlanan sokak hayvanları için beslenme odakları ve bazı bölgelere mama bıraktı.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, gazetecilere, sokak hayvanlarına her zaman sahip çıktıklarını belirtti.

Kar yağışının da etkili olduğu bölgede hayvanların besin bulmakta zorlandığını ifade eden Özalp, mama takviyesi yaparak beslenmelerine yardımcı olduklarını belirtti.

Her canlı gibi sokak hayvanlarının da yaşam haklarının bulunduğunu aktaran Özalp, "Karşılıksız sevgiyi temsil eden sahipsiz can dostlarımıza ekiplerimiz ulaşarak bu karlı kış gününde beslenmelerini sağlıyor." dedi.

Karla mücadele

Demirköy ilçesinde kar yağışıyla birlikte kapanan bazı cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yapıldı.

Demirköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş makineleri cadde ve sokaklarda kar birikintilerini temizledi.

Açılan yollarda buzlanma yaşanmaması için kum ve tuz atan ekipler, çalışmalarını yürütüyor.

Belediye Başkanı Recep Gün de ekiplerin çalışmalarını takip etti.

Ekiplerin kar yağışının başlamasıyla birlikte sahadaki yerini aldığını ifade eden Gün, temizlik çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop