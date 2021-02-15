Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, kış şartları nedeniyle tüm ekiplerin meydan, cadde ve sokaklarda görev yaptığı belirtildi.

Kar yağışı nedeniyle ekiplerin küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, "Kent içi ulaşımın aksamaması amacıyla yapılan solüsyon uygulaması ve tuzlama çalışmaları, kar yağışı sırasında buzlanmanın önüne geçerken, kar küreme araçları günün ilk saatlerinden itibaren kar temizliği için aralıksız hizmet vermeye devam ediyor." ifadeleri kullanıldı. ???????

Sokak hayvanlarına mama verildi

Kırklareli'nde sokak hayvanları için bazı noktalara mama bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışma yürütüldüğü belirtildi.

İl Özel İdaresi ekiplerinin belediye sınırları dışında kalan köylerde ve kırsal alanlarda bulunan sokak hayvanları için mama bıraktığı aktarılan açıklamada, hayvanların beslenme ihtiyaçlarının karşılandığını kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran