Kırklareli'nden kısa kısa

Türk Kızılay Lüleburgaz Şube Başkanı Mustafa Gamsız, kan bağışı kampanyası düzenleneceğini bildirdi.

Gamsız, yaptığı yazılı açıklamada, 13-14 Şubat tarihinde Lüleburgaz Kongre Meydanı'nda kurulacak kan bağışı çadırında 11.00-13.00 ve 14.00-18.00 saatleri arasında kan bağışlarının kabul edileceğini belirtti.

Kan bağışlayacak kişilerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduklarını bildiren Gamsız, tüm vatandaşları kan bağışı kampanyasına destek olmaya davet etti.

Halk Eğitim Merkezi'nde 12 yeni kurs açılacak

Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İzzet Arslan, 12 yeni kurs açıldığını bildirdi.

Arslan, yaptığı açıklamada, gelen talepler doğrultusunda kurslar açmaya çalıştıklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınıflarda 12 kişi ile eğitim yapıldığını belirten Arslan, 147 kursun devam ettiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen