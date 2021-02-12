Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay su arızası olan bölgelerde çalışmaları inceledi.

Talay, Orta Mahallesi Salih Bilinmez Caddesi'nde Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını takip ederek bilgi aldı.

Ana su hattında kaçağın tespit edildiğini aktaran Talay, sorunun kısa sürede giderildiğini belirtti.

Elektrik kesintisi

Lüleburgaz ilçesinde iki köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Turgutbey ve Kayabeyli köylerine 14 şubat pazar günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler Turgutbey köyünde 09.00-12.00, Kayabeyli köyünde ise 13.00-14.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop