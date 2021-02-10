Kırklareli'nden kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kırklareli'nden kısa kısa

10.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:20
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz'da yol yapım çalışmaları sürüyor.

Lüleburgaz'da yol yapım çalışmaları sürüyor.

Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sevgi ve Siteler mahallelerinde parke taşı döşeme çalışmalarını yürütüyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşlara hizmet için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Ekiplerin çalışmalarını hızla tamamlayacağını aktaran Gerenli, Lüleburgaz'ı daha modern bir kent haline getirmek için mücadele ettiklerini kaydetti.

Sokak hayvanları sahiplendirildi

Lüleburgaz ilçesinde 4 sokak hayvanı sahiplendirildi.

Lüleburgaz Belediyesi geçici hayvan bakım evini ziyaret eden 3 hayvansever, yavru kedi ve köpek sahiplenmek istedi.

Belediye ekipleri, gerekli çalışmaların ardından 3 yavru köpek ve 1 yavru kediyi teslim etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, geçen yıl bakım evinden 141 sokak hayvanının sahiplendirildiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel İbrahim Tatlıses Nesrin Cavadzade
Spor Ömer Ali Hakan Kutlu Ünal Karaman Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kar Ölü Uzay Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 14:22:42. #1.14#
title