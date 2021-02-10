Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz'da yol yapım çalışmaları sürüyor.

Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sevgi ve Siteler mahallelerinde parke taşı döşeme çalışmalarını yürütüyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşlara hizmet için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Ekiplerin çalışmalarını hızla tamamlayacağını aktaran Gerenli, Lüleburgaz'ı daha modern bir kent haline getirmek için mücadele ettiklerini kaydetti.

Sokak hayvanları sahiplendirildi

Lüleburgaz ilçesinde 4 sokak hayvanı sahiplendirildi.

Lüleburgaz Belediyesi geçici hayvan bakım evini ziyaret eden 3 hayvansever, yavru kedi ve köpek sahiplenmek istedi.

Belediye ekipleri, gerekli çalışmaların ardından 3 yavru köpek ve 1 yavru kediyi teslim etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, geçen yıl bakım evinden 141 sokak hayvanının sahiplendirildiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop