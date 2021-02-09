Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde teknelerdeki tekir, mezgit ve kalkan balıklarıyla ilgili denetimler yaptı.

Denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Kent Konseyi Başkanı Çakır'dan ziyaret

Kırklareli Kent Konseyi Başkanı Ali Çakır, Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Aksoy'u ziyaret etti.

Aksoy, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentte tarım ve hayvancılığın gelişmesi için çalışacaklarını söyledi.

Çakır da, yeni göreve atanan Aksoy'a başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran