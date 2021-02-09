Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Bilgin, Rektör Şengörür'e görevinde başarılarının devamını diledi.

Şengörür de, Vali Bilgin'e başarı dilekleri için teşekkür etti.

KLÜ Rektörü Şengörür, senato üyeleriyle bir araya geldi

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörlüğü'ne yeniden atanan Prof. Dr. Bülent Şengörür, senato üyeleriyle toplandı.

Şengörür, şahsının bu göreve uygun ve başarılı görülmesinin bir nedeninin de mesai arkadaşları ile yaptığı çalışmaların neticesi olduğunu söyledi.???????

Mesai arkadaşlarına teşekkür eden Şengörür, 4 yılda çok güzel işlere imza attıklarını kaydetti.

Şengörür, KLÜ'nün saygın üniversiteler arasındaki yerini alması için çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran