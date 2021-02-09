Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

09.02.2021 09:15 | Son Güncelleme: 09.02.2021 09:18
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Ahmetbey Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kamu kurumları ve iş yerlerinin dezenfekte edildiği belirtildi.

Salgın tedbirlerinin en üst seviyede uygulandığı aktarılan açıklamada, belediye ekiplerinin salgının yayılmaması için her an görevi başında olduğu kaydedildi.

Kovid-19 tedbirleri denetimi

Vize ilçesinde pazar yerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.

Vize Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerindeki vatandaş ve esnaflara Kovid-19'a karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Alış veriş yapan vatandaşlara da maske ve mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarılar yapan ekipler, esnafların aldıkları tedbirleri kontrol etti.

Başkan Talay'dan esnafa ziyaret

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, esnafı ziyaret etti.

Talay, ziyaretlerde, esnaflara işlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak istek ve sıkıntılarını dinledi.

İlçe merkezi ve sanayi sitesi için hazırlanan projeler hakkında bilgi veren Talay, esnafların da projeler hakkındaki önerilerini dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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