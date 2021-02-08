Kırklareli'nden kısa kısa

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, esnafları ziyaret etti.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, esnafları ziyaret etti.

Gün, ziyaretlerde, esnaflara hayırlı işler dileyerek istek ve sıkıntılarını dinledi.

Belediye yatırımları hakkında bilgiler veren Gün, yapılması planlanan projelerle ilgili esnafların da görüşlerini aldı.

İlçeye en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını ifade eden Gün, vatandaşların refahı için mücadele ettiklerini belirtti.

Haydar Baba Türbesi restore edildi

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Haydar Baba Türbesi'ni aslına uygun restore ettiklerini bildirdi.

Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki tarihi değeri bulunan yapılara sahip çıktılarını belirtti.

Tarihi değerleri yaşatmak ve geleceğe aktarmak için önemli tarihi yapıları restorasyon programına aldıklarını ifade eden Talay, ilk çalışmalar kapsamında Haydar Baba Türbesi'nin tamamlandığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop