Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz Belediyesi ağaç budama çalışmalarına başladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, cadde, sokak ve parklardaki ağaçlarda budama faaliyetlerini yürütüyor.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı açıklamada, ekiplerin çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü belirtti.

Ağaçlandırma çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Gerenli, ağaçların sağlıklı bir şekilde yetişmeleri amacıyla budama faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Büyükkarıştıran Belediyesi'nde TİS imzalandı

Büyükkarıştıran Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı. Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca, imzalanan anlaşmanın hayırlı olması dileğinde bulundu.

Belediyede en düşük asgari ücretin 3 bin 650 lira olarak belirlendiğini ifade eden Çamlıca, belediye işçilerinin ilk kez sendika çatısı altında toplu iş sözleşmesi imzaladığını kaydetti.

Çamlıca, geriye dönük maaş farklarının ayrıca ödeneceğini bildirerek, "Büyükkarıştıran Belediyesi'nde en düşük ücret 3 bin 650 lira oldu. Ayrıca birinci yıl toplam 20 gün, ikinci yıl toplam 30 günlük yıllık ikramiye ödenecektir. İmzalanan toplu iş sözleşmesinin işçilerimize ve belediyemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen