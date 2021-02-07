Kırklareli'nden kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kırklareli'nden kısa kısa

07.02.2021 14:25 | Son Güncelleme: 07.02.2021 14:28
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz Belediyesi ağaç budama çalışmalarına başladı.

Lüleburgaz Belediyesi ağaç budama çalışmalarına başladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, cadde, sokak ve parklardaki ağaçlarda budama faaliyetlerini yürütüyor.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı açıklamada, ekiplerin çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü belirtti.

Ağaçlandırma çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Gerenli, ağaçların sağlıklı bir şekilde yetişmeleri amacıyla budama faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Büyükkarıştıran Belediyesi'nde TİS imzalandı

Büyükkarıştıran Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı. Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca, imzalanan anlaşmanın hayırlı olması dileğinde bulundu.

Belediyede en düşük asgari ücretin 3 bin 650 lira olarak belirlendiğini ifade eden Çamlıca, belediye işçilerinin ilk kez sendika çatısı altında toplu iş sözleşmesi imzaladığını kaydetti.

Çamlıca, geriye dönük maaş farklarının ayrıca ödeneceğini bildirerek, "Büyükkarıştıran Belediyesi'nde en düşük ücret 3 bin 650 lira oldu. Ayrıca birinci yıl toplam 20 gün, ikinci yıl toplam 30 günlük yıllık ikramiye ödenecektir. İmzalanan toplu iş sözleşmesinin işçilerimize ve belediyemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Hadise Feyza Aktan Özcan Deniz Didem Kınalı
Spor Okan Buruk Ozan Tufan Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Sel Derbi İzmir Kadıköy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 14:33:28. #1.14#
title