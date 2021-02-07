Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz'da içme suyu ihtiyacı için su kuyusu açıldı.

Lüleburgaz Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kentin artan içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla su kuyusu sondajının yapıldığı belirtildi.

Edirne Bayırı mevkiinde yapılan sondajda saatte 100 ton su sağlayan rezerv bulunduğu aktarılan açıklamada, analiz çalışmalarının ardından kentin içme suyu şebekesine kazandırılacağı kaydedildi.

Elektrik kesintisi

Babaeski ilçesinde 2 köy ve 9 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Düğüncülü ve Pancarköy köyleri ile Gülbahçe, Hatip, Hürriyet, Pasa, Şamdani, Şeker, Yeni, Cumhuriyet, Atatürk mahallelerine 9 Şubat salı günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, 10.00-16.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop