Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

06.02.2021 16:09 | Son Güncelleme: 06.02.2021 16:09
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezi'nde Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) deneme sınavları yapıldı.

Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezi'nde Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) deneme sınavları yapıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İzzet Arslan, AA muhabirine, üniversite hazırlık kurslarının devam ettiğini söyledi.

Öğrencilerin sınavlara en iyi şekilde hazırlanması için çaba harcadıklarını ifade eden Arslan, "Mezun öğrencilerimize açtığımız hazırlık kurslarına katılan öğrencilerimizin geçtiğimiz yıllarda üniversiteye yerleştirme başarısı gururumuzdur. Bu yıl hedefimiz daha yüksek. Pandemi kurallarına uyarak kurslarımızda TYT ve AYT denemelerimiz aslına uygun olarak yapılıyor." dedi.

Yardım kampanyası başlatıldı

Lüleburgaz Kent Konseyi'nce Siirt'teki bir ilkokulun öğrencileri için yardım kampanyası başlatıldı.

Lüleburgaz Kent Konseyi Başkanı Binnur Dinç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Siirt'in Baykan ilçesindeki Atabağ İlkokulu'ndan kendilerine bilgisayar, giysi ve kırtasiye malzemesi konusunda yardım talebi geldiğini belirtti.

Yardım çağrısını karşılıksız bırakamadıklarını belirten Dinç, "Okul müdürümüzle iletişime geçtik ve destek verebileceğimizi ilettik. Lüleburgaz'dan Siirt Baykan'lı çocuklarımızla bir kardeşlik köprüsü kurmak istiyoruz. Yardımsever Lüleburgaz halkını bu imeceye davet ediyoruz. Gelin bu köprüye bir tuğla da siz koyun" dedi.

Dinç, yardımların Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'ndeki Kent Konseyi odasında toplanacağını, daha sonra da Baykan'a gönderileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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