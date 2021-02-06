Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

06.02.2021 10:23 | Son Güncelleme: 06.02.2021 10:26
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nde sağlık yatırımlarını değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde sağlık yatırımlarını değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, başkanlığında çevrim içi düzenlenen toplantıda gündem maddeleri değerlendirildi.

Ardından İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Vali Bilgin'e ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, makamında AK Parti İl Başkanı Alper Çiler, AK Parti Babaeski İlçe Başkanı Fatih Yağcı ve Babaeski ilçesi mahalle muhtarlarını kabul etti.

Mahalle muhtarları ilçelerinde meydana gelen taşkın nedeniyle devletin tüm imkanlarını seferber eden Vali Bilgin'e teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgin, taşkın bölgesinde ki tüm çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bilgin, devletin iyi günde de kötü günde de her zaman vatandaşlarının yanında olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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