Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Ülkü Ocakları Başkanlığı ihtiyaç sahibi öğrencilere mont yardımında bulundu.

Ülkü Ocakları Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ihtiyaç sahibi 30 öğrenciye montlarının teslim edildiği belirtildi.

Daha öncesinde de öğrencilere giyim yardımında bulunulduğu ifade edilen açıklamada, gerekli durumlarda yardımların devam edeceği bildirildi.

Tarım ve Orman Müdürü Aksoy'dan işletme ziyaretleri

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, işletme ziyaretlerini sürdürüyor.

Aksoy, personeli ile ilk olarak Kavaklı beldesindeki büyükbaş hayvancılık işletmesini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Ardından Aksoy, Değirmencik köyündeki işletmeleri ziyaret etti.

Kırklareli'nin hayvancılıkta önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Aksoy, hayvancılık gelişmesine katkı sağlamak için çalıştıklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran