Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, sağanak nedeniyle hasar gören bölgelerdeki çalışmaları inceledi.

Talay, ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi alarak, vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Yoğun yağış sonucu bazı evlerin bodrum kat ve bahçelerine su bastığını ifade eden Talay, bazı cadde ve sokaklarda da aşınmaların oluştuğunu belirtti.

Büyük çapta bir sorun yaşanmadığını aktaran Talay, "Yaşanan aşırı yağışın zarar verdiği yerleri tespit etmek için sahadaydık. Titiz çalışmamız ve Allah'ın da izni ile ilçemizde büyük çaplı bir sorun meydana gelmedi. Önümüzdeki aylarda yapılacak altyapı projelerimizle birlikte Pınarhisar'ın kanayan yarası olan sel sorununa kalıcı çözümü sunacağız." diye konuştu.

"Hoş Geldin Bebek Projesi"

Vize Belediyesince "Hoş Geldin Bebek Projesi" yürütülüyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, proje kapsamında, yeni doğan bebeklerin ailelerinin ziyaret edildiğini belirtti.

Ziyaretlerde yeni doğan bebeklerin ailelerine hediye verildiğini aktaran Özalp, "Bebek ziyaretlerimiz devam ediyor. İlçemizde yeni doğan minik hemşerilerimize hediyelerini gönderdik. Mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir gelecek onların olsun. Ailesine, milletine, insanlığa hayırlı birer evlat olmaları temennisiyle anne ve babaları tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop