Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık ile KTSO Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan, AK Parti Kırklareli İl Başkanlığına yeniden seçilen Alper Çiler'i ziyaret etti.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık ile KTSO Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan, AK Parti Kırklareli İl Başkanlığına yeniden seçilen Alper Çiler'i ziyaret etti.

Ilık, Kırklareli 7. Olağan İl Kongresi'nde güven tazeleyen Çiler ile il yönetimini tebrik etti.

Çiler de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Allah'ın izniyle yeni yönetimimizle birlikte beraberlik ve dayanışma içerisinde Kırklareli'nde güzel işler yapacağız. Birlik beraberlik içerisinde hareket edip Kırklareli'ye hizmet edeceğiz." dedi.

Demirköy Belediye Başkanı Gün, incelemede bulundu

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, toprak kaymasının yaşandığı bölgede sürdürülen çalışmaları inceledi.

Gün, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İlçede bir süredir devam eden yağışların yaşamı olumsuz etkilediğini ifade eden Gün, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran