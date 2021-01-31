Kırklareli'nden kısa kısa

Ahmetbey beldesinde işyerleri dezenfekte edildi.

Ahmetbey Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin en üst seviyede uygulandığı belirtildi.

Belediye ekiplerinin tedbirleri kapsamında sanayi sitesindeki iş yerlerinin dezenfekte edildiği aktarılan açıklamada, salgının yayılmaması için ekiplerin her an görevi başında olduğu kaydedildi.

Sokak hayvanlarına mama takviyesi

Demirköy Belediyesi sokak hayvanlarına mama takviyesinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonları sokak hayvanlarına mama takviyesinde bulundu.

İlçe merkezi ile ormanlık alanlardaki hayvanların beslenme odaklarına mama bırakıldı.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezindeki Karakaş Mahallesi'ne 2 Şubat Salı günü enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti 12.00-13.30 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop