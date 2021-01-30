Kırklareli'nden kısa kısa

Sınırlı Sorumlu 261 Sayılı Lüleburgaz Yağlı Tohumlar Kooperatifi başkanlığına Mustafa Balcı getirildi.

Kooperatifin yönetim kurulu toplantısında alınan kararla Yönetim Kurulu Başkanı Rahim Kurt, görevini Mustafa Balcı'ya devretti.

Kooperatifin başkan vekilliği görevine Hüseyin Harpharslan seçildi.

261 Sayılı Lüleburgaz Yağlı Tohumlar Kooperatifi'nin yönetim kurulu Murat Meriç, Erkan Akan, Ercan Kaya, Rahim Kurt ve Selçuk Kahraman'dan oluştu.

Ahmetbey Belediye Başkanı Altıntaş ziyaretlerini sürdürüyor

Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, oda ve kooperatif ziyaretlerine devam ediyor.

Altıntaş, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) Başkanı İlhami Cebelli'yi ziyaret etti.

Odanın yeni hizmet binasının hayırlı olması dileğinde bulunan Altıntaş, LTSO'nun başarılı çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Altıntaş, daha sonra Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Fahri Özkan'ı ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen