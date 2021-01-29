Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Kent Konseyi'nin kütüphanesi açıldı.

Kırklareli Kent Konseyi Başkanı Ali Çakır, yaptığı yazılı açıklamada, gönüllülerin bağışladığı kitaplarla kütüphane oluşturduklarını belirtti.

Kütüphanede yüzlerce kitabın okuyucularını beklediğini ifade eden Çakır, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Kırklareli Kent Konseyi projelerimizden birini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Oluşturduğumuz kütüphane ile amacımız başta gençler olmak üzere tüm halkımıza sosyal bir alan yaratmaktır. Gençlerimiz ücretsiz internetten yararlanabilir ve kitap okuyabilirler. Mevcut çalışma gruplarına katılabilecekleri gibi kendi ilgi alanlarına göre yeni çalışma grupları kurabilirler."

Tarım ve Orman Müdürü Aksoy'dan ziyaret

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan'ı ziyaret etti.

Aksoy ve Ceylan, Alpullu beldesindeki tarım ve hayvancılığın mevcut durumu ve geleceğe yönelik yapılabilecek faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Alpullu'nun tarım ve hayvancılıkta önemli bir merkez olduğunu ifade eden Aksoy, bu yönde çalışmalara ağırlık vereceklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran