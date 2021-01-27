Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

27.01.2021 12:43 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:46
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Oklalı köyünde ziyarette bulundu.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Oklalı köyünde ziyarette bulundu.

Kaymakam Yüce, beraberindeki İl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin Tuzcu ve Lüleburgaz Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Erkan Alkan ile köydeki yatırımları inceledi.

Köy muhtarı Celalettin Aygün'den bilgi alan Yüce, daha sonra çok amaçlı hizmet binasını gezerek, köy pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Yüce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uydukları için vatandaşlara teşekkür etti.

Öğretmenin öykü kitabı yayınlandı

Lüleburgaz Lisesinde görevli görsel sanatlar öğretmeni İnci Yılmaz Şimşek'in "Hükümsüz Kimlikler" öykü kitabı yayınlandı.

Şimşek, imzaladığı kitabını Lüleburgaz Lisesi Müdürü İsmail Yener ile Müdür Yardımcıları Cem Evren ve Salih Cenik'e hediye etti.

Daha öncelerinde kısa denemeler ve şiirler de yazdığını ifade eden Şimşek, üç yıl önce de yaratıcı yazarlık eğitimi alarak hikayelerini dijital platformlarda paylaşmaya başladığını belirtti.

Gördüğü destekten memnun olduğunu aktaran Şimşek, önceden yazdığı öyküleri bir kitapta toplayarak okuyuculara sunduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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