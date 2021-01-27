Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

27.01.2021 09:51 | Son Güncelleme: 27.01.2021 09:54
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Osman Bilgin başkanlığında video konferans ile gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu, yıl boyunca yürütülecek faaliyetler hakkında kurul üyelerine bilgi verdi.

KLÜ Rektörü Şengörür'e ziyaret

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Marmara Bölgesi Teşkilat Koordinatörü Murat Güler'i makamında kabul etti.

Güler, yürüttükleri çalışma ve faaliyetler hakkında Rektör Şengörür'e bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şengörür, sivil tolum kuruluşlarıyla işbirliğini önemsediklerini ifade etti.

Ziyaretin sonunda Şengörür, konuklarına plaket verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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