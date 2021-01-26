Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

26.01.2021 10:13 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:16
Kırklareli'nden kısa kısa

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, yerel ürün pazarındaki üreticileri ziyaret etti.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, yerel ürün pazarındaki üreticileri ziyaret etti.

Özalp, ziyarette üreticilere "hayırlı işler" temennisinde bulundu.

Üreticilerin istek ve sıkıntılarını dinleyen Özalp, yerel ürünlerin satış ve pazarlamasına önem verdiklerini söyledi.

Yerel üreticilerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini ifade eden Özalp, yerel ürün pazarlarında çoğunlukla organik ürünlerin yer aldığını belirtti.

Elektrik kesintisi

Lüleburgaz ilçesinde bir köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Celaliye köyüne 28 Ocak perşembe günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesinti, 09.00-13.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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