Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

24.01.2021 11:43 | Son Güncelleme: 24.01.2021 11:43
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Pancarköy'de incelemede bulundu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Pancarköy'de incelemede bulundu.

Babaeski ilçesine bağlı Pancarköy köyünde yapımı devam eden sağlık evi ve lojman binalarını gezen Vali Bilgin, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Sağlık evinin kaba inşaatının bittiğini ifade eden Bilgin, iç tefrişatının devam ettiğini kaydetti.

Sağlık alanındaki yatırımların hız kesmeden devam ettiğini aktaran Bilgin, en kısa sürede sağlık evinin hizmete açılacağını belirtti.

Sokak hayvanlarına mama takviyesi

Demirköy Belediyesi sokak hayvanlarına mama takviyesinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonları ilçe merkezi ile ormanlık alanlardaki hayvanların beslenme odaklarına mama bırakıldı.

Belediye Başkanı Recep Gün, gazetecilere, sokak hayvanlarına belirli aralıklarla mama takviyesi yaptıklarını söyledi.

Tüm canlıların yaşama haklarının olduğunu ifade eden Gün, belediye olarak sokak hayvanlarına sahip çıktıklarını belirtti.

Gün, "Bu süreçte sessiz dostlarımızı, canlarımızı sahipsiz bırakmıyoruz. Demirköy Belediyesi olarak sokak hayvanları için zabıta ekiplerimiz tarafından beslenme noktalarına düzenli mama ve su desteği sağlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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