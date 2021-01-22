Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

22.01.2021 13:43 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:43
Kırklareli'nden kısa kısa

Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, Kırklareli ve Lüleburgaz sağlık müdürlerini ziyaret etti.

Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, Kırklareli ve Lüleburgaz sağlık müdürlerini ziyaret etti.

Altıntaş, Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'i ziyaret ederek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde gösterdikleri gayretlerden dolayı teşekkür etti.

Salgının yayılımını önlemek ve salgına yakalanan vatandaşların sağlığına kavuşmasını sağlamak için tüm sağlık çalışanlarının üstün çaba ve azimli bir şekilde mücadele ettiğini ifade eden Altıntaş, bu süreçte hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına da Allah'tan rahmet diledi.

Altıntaş daha sonra Lüleburgaz Sağlık Müdürü Önder Porsuk'u da ziyaret etti.

KIRK-KAB toplantısı yapıldı

Kırklareli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliğinin (KIRK-KAB) olağan toplantısı yapıldı.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli başkanlığında, Kırklareli İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, sözleşmeli personelin ücretleri belirlendi.

Toplantıda, diğer gündem maddeleri de görüşülerek karara bağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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