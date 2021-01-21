Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

21.01.2021 15:07 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:11
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi (LYSA) inşaatı sürüyor.

Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi (LYSA) inşaatı sürüyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, inşaat alanında incelemede bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Akademiyi en kısa sürede hizmete açmayı hedeflediklerini ifade eden Gerenli, bu sayede kente sanat alanında büyük katkı sağlanacağını belirtti.

Akademi çalışmaları ile sadece Lüleburgaz'da değil, bölgede yeni bir vizyon ortaya konulacağını aktaran Gerenli, "Bu eşsiz eseri kısa süre içerisinde kentimize ve bölgemize kazandırmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Kırklareli'nde doğadaki yaban hayvanları için bazı bölgelere yem ve yiyecek bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçen hafta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığı bildirildi.

Yaban hayvanlarının beslenmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Ceyhan, Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Sebahattin Canbakkal ile Kırklareli Şube Müdürlüğü yetkililerince buğday, mısır ve saman ile yemleme çalışması yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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