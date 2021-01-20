Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

20.01.2021 10:35 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:38
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Aksoy'u ziyaret etti.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Aksoy'u ziyaret etti.

Ilık, Akasoy'a görevinde başarılar dileyerek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kırklareli'ndeki istihdamın arttırılarak, ekonominin canlanması için bir çok çalışma yaptıklarını ifade eden Ilık, kentin gelişimine katkı sağlayan her çalışmada görev alabileceklerini dile getirdi.

Aksoy da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Arpa ve yulaf demonstrasyon çalışması

Vize Tarım ve Orman Müdürü Şeyda Gürsu, yaptığı yazılı açıklamada, Hasbuğa köyünde arpa ve yulaf demonstrasyon çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Arpa ve yulafların yeşillenmeye başladığını bildiren Gürsu, bu tür çalışmalara önem verdiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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