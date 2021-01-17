Kırklareli'nden kısa kısa

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, polis ekipleri ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, polis ekipleri ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Gün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimde bulunan polis ekiplerine işlerinde kolaylıklar diledi.

Polis ekiplerinin gece gündüz, kar kış demeden görev yaptığını ifade eden Gün, tüm polislere çalışmalarında başarı diledi.

Gün, daha sonra Kovid-19 ile en önde mücadele eden sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Sokak hayvanlarına mama desteği

Vize Belediyesi Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına mama desteği sağlıyor.

Belediye ekipleri, ilçenin birçok alanındaki beslenme odaklarına mama bıraktı.

Belediyeden yapılan açıklamada, kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarının yiyecek ve su ihtiyaçlarının karşılandığı belirtildi.

Hayvanların da yaşam haklarının bulunduğu aktarılan açıklamada, sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının aksatılmadan giderildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop