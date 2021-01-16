Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

16.01.2021 09:21 | Son Güncelleme: 16.01.2021 09:24
Kırklareli'nden kısa kısa

Demirköy ilçesine bağlı İğneada Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Demirköy ilçesine bağlı İğneada Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediye binasında düzenlenen törende Belediye Başkanı Tahir Işık ile Tüm Yerel-Sen Kırklareli Şube Başkanı Salih Canbaz tarafından sözleşmenin imzaları atıldı.

Işık, ekonomik şartları göz önünde bulundurarak sözleşmenin imzalandığını söyledi.

Sözleşmenin imzalanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Işık, her zaman personelinin yanında olduklarını ifade etti.

Demirköy'de sağlık çalışanları aşılandı

Demirköy ilçesinde görevli sağlık çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozu uygulandı.

Demirköy Devlet Hastanesi Başhekimi Muhammed Öztürk, yaptığı açıklamada, ilçedeki tüm sağlık çalışanlarına aşının uygulandığını söyledi.

Salgın ile mücadelede aşılama çalışmalarının önemli olduğunu belirten Öztürk, risk gruplarına göre tüm vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihat Evren

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