Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

11.01.2021 17:45 | Son Güncelleme: 11.01.2021 17:48
Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay ilçede devam eden çalışmaları inceledi.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay ilçede devam eden çalışmaları inceledi.

Talay, Haydar Baba Türbesi, eski öğretmen lokali kütüphane binalarını gezdi.

Devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Talay, konuşmasında, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Ekiplerin çalışmalarını aralıksız yürüttüğünü aktaran Talay, gayretli ve azimli çalışmalarından dolayı personele teşekkür etti.

Kovid-19 tedbirleri

Pınarhisar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sürüyor.

Tedbirler kapsamında ilçedeki camilerde temizlik yapılarak dezenfekte edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirlerinin en üst seviyede uygulandığı belirtildi.

Vatandaşların gönül rahatlığı ile abdet yapabilmesi için ekiplerin belirli aralıklarla temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştirdiğini ifade edilen açıklamada, vatandaşların sağlığının herşeyden daha önemli olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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