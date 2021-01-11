Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, arıcılık destekleme başvurularının başladığını bildirdi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, arıcılık destekleme başvurularının başladığını bildirdi.

Özel, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından arıcılık yatırımlarının desteklenmesine ilişkin proje uygulama rehberinin yayınlandığını belirtti.

Başvuruların 22 Ocak Cuma günü sona ereceğini ifade eden Özel, desteklemelerden tüm arıcıların yararlanması önerisinde bulundu.

İşletmeler denetlendi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda üretimi yapan işletmeler denetlendi.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında işletmelerin denetlendiği belirtildi.

Vatandaşların güvenilir gıda tüketmesi açısından denetimlere önem verildiği bildirilen açıklamada, denetimlerin devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran