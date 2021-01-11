Kırklareli'nden kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kırklareli'nden kısa kısa

11.01.2021 12:41 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:44
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, arıcılık destekleme başvurularının başladığını bildirdi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, arıcılık destekleme başvurularının başladığını bildirdi.

Özel, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından arıcılık yatırımlarının desteklenmesine ilişkin proje uygulama rehberinin yayınlandığını belirtti.

Başvuruların 22 Ocak Cuma günü sona ereceğini ifade eden Özel, desteklemelerden tüm arıcıların yararlanması önerisinde bulundu.

İşletmeler denetlendi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda üretimi yapan işletmeler denetlendi.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında işletmelerin denetlendiği belirtildi.

Vatandaşların güvenilir gıda tüketmesi açısından denetimlere önem verildiği bildirilen açıklamada, denetimlerin devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Canan Kaftancıoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kanye West Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri
Spor Arda Turan Tolga Ciğerci Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 12:46:38. #1.14#
title