Kırklareli'nden kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kırklareli'nden kısa kısa

07.01.2021 13:43 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:47
Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, ilçeye 112 acil istasyonu yapılacağını bildirdi.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, ilçeye 112 acil istasyonu yapılacağını bildirdi.

Talay, yaptığı yazılı açıklamada, ilçeye her alanda yeni yatırımlar kazandırmaya çalıştıklarını belirtti.

Modern tesisi ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Talay, sağlık hizmetlerinin daha konforlu ve güvenli bir alanda gerçekleştirileceğini kaydetti.

112 acil istasyonu için Dere Mahallesi'ndeki bir alanın yer teslimini yapacaklarını bildiren Talay, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yer tesliminden sonra 60 günde inşası tamamlanacak olan 112 acil istasyonumuz hayırlı olsun. Sağlık alanında ülkemize devrim niteliğinde bir sağlık alt yapısı kazandıran Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

Çöp konteynırları yenilenecek

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, çöp konteynerlerinin yenileneceğini bildirdi.

Gün, yaptığı açıklamada, 10'u geri dönüşüm olan 200 yeni çöp konteynerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığından teslim aldıklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sağlıklı bir ortam oluşturmak için çalıştıklarını aktaran Gün, konteynerlerin kısa sürede yerlerine konulacağını ifade etti.

Gün, daha temiz ve daha güzel bir Demirköy için mücadele ettiklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Pınar Gültekin Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Enis Arıkan Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup Vincent Aboubakar Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Çocuk Bursa Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 14:11:42. #1.14#
title