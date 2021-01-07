Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

07.01.2021 09:09 | Son Güncelleme: 07.01.2021 09:12
Kırklareli'nden kısa kısa

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhami Cebelli, kamu bankalarının son dönemde KOBİ'lere yönelik güzel imkanlar sunduğunu belirtti.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhami Cebelli, kamu bankalarının son dönemde KOBİ'lere yönelik güzel imkanlar sunduğunu belirtti.

Cebelli, makamında Halk Bankası Lüleburgaz Şube Müdürü Göksel Sandım'ı kabul etti.

KOBİ'lerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde büyük zorluk çektiğini ifade eden Cebelli, imkanlar sayesinde bir nebze nefes alabildiklerini söyledi.

Cebelli, "Salgın döneminde üyelerimizin finansman sorunlarına alternatif ve uygun çözümler sunmak üzere kamu bankaları ile sürekli irtibat halindeyiz. Halk Bankası ile yapılan protokol anlaşmasıyla mal alışverişine yönelik önemli avantajlar sağlayacaktır." dedi.

Cebelli, Halk Bankası şube yöneticilerine teşekkür etti.

BUL-GÖÇ'ten muhtarlara ziyaret

Lüleburgaz Bulgaristan Göçmenleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BUL-GÖÇ) Başkanı Yüksel Mert, Lüleburgaz Köy ve Mahalle İdareleri Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti.

BUL-GÖÇ Derneği Başkanı Mert, ziyarette, Türkiye'de yaşayan Bulgaristan göçmenlerinin emekli aylıklarının Türkiye'de ödenmesi için gerekli olan yaşam beyannameleri konusunda bilgilendirdi.

Mahalle muhtarlarına ulaştırılmak üzere beyanname formlarını dernek başkanı Nuri Yavuz İşçioğlu teslim eden Mert, formları doldurarak teslim eden vatandaşların, Bulgaristan'daki maaşlarını Türkiye'den alabileceklerini söyledi.

Sorun yaşanmaması amacıyla herkese ulaşmaya çalıştıklarını aktaran Mert, şunları kaydetti:

"Bu beyannameler Bulgaristan Ulusal Sigorta Enstitüsü'ne ibraz edilmek zorunda. Yoksa emekli maaşları 6 ay boyunca kesilebiliyor. Bu yıl formların değişmesi dolayısıyla vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için şimdiden çalışmalarımızı başlattık. Arzu edenler derneğimizden de bu formları ücretsiz temin edebilirler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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